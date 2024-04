Los maestros podrán portar armas de fuego

Este martes, los legisladores del estado de Tennessee en Estados Unidos, aprobaron un proyecto de ley que permite a los maestros y miembros del personal escolar a portar armas de fuego. La medida especifica que quienes porten armas deberán recibir una capacitación y ser aprobados por los funcionarios escolares.

Luego de que los maestros estén capacitados, y cuenten con la aprobación para portar armas, los padres de los alumnos y los demás empleados de la escuela no serían notificados. La capacitación tiene la denominación de “Formación Básica en Policía Escolar” que será de 40hs y además deberán acreditar entrenamientos en el uso de armamento todos los años.

El proyecto que se aprobó este martes debe ser ratificado por el gobernador Bill Lee, quien puede aprobarlo, vetarlo o esperar 10 días, tras lo cual se convertiría en ley. La iniciativa se da después de un tiroteo en una escuela del municipio de Nashville que dio el saldo de tres estudiantes y tres miembros del personal muertos.

Uno de los disidentes de la propuesta es el demócrata London Lamar "Les pido que no pongan en riesgo la vida de nuestros niños poniendo más y más armas en las escuelas" afirmó en un diálogo con The New York Times. Mientras que por otro lado el senador republicano Ken Yager afirmó que esta medida no busca "disparar a un estudiante, sino protegerlo de un tirador activo cuyo único propósito es entrar a esa escuela y matar gente".