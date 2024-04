Golpe a la ofensiva rusa: Ucrania destruyó una fábrica de drones iraníes

Ubicado al este de Moscú, el complejo industrial Taneko, en Nizhnekamsk, alberga depósitos estratégicos de combustibles para las fuerzas de Putin y aviones no tripulados que el kremlin utiliza para bombardear zonas de civiles. Las imágenes del ataque, difundidas por el gobierno de Zelensky, muestras drones ucranianos atacando instalaciones militares estratégicas para las fuerzas rusas en la provincia de Tartarstán.

uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFA | Ucrania utiliza una avioneta no tripulada para golpear por primera vez un objetivo en Rusia, impactando en Alabuga, Tatarstán, a más de 1200 km, donde se producen drones suicidas. pic.twitter.com/9DTqZGUGGr — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 2, 2024

Se trata del ataque más profundo que realiza Kiev dentro del territorio ruso desde que comenzó la guerra que dejó siete personas heridas, acorde a lo informado por autoridades rusas. El ataque también dañó un albergue para estudiantes. Los funcionarios de Tartaristán dijeron que el ataque no perturbó la producción industrial.

Desde que comenzó la guerra, los funcionarios de Kiev no se responsabilizan por los ataques que realiza en suelo ruso, aunque a veces se refiere a los mismos de manera indirecta. Ante la respuesta rusa de que no existió daño a las fuerzas de Putin, The Associated Press no pudo verificar los informes de forma independiente por lo tanto, por el momento, no existe una confirmación de los resultados del ataque.