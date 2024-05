Una mujer quedó inconsciente luego de recibir un golpe con una bola de boliche

El hecho tuvo lugar este jueves sobre la medianoche. Un incidente nocturno que inició con una simple discusión terminó con una mujer internada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una bola de boliche.

Un video viral captura el momento en que una mujer lanza una bola de boliche contra la cabeza de otra durante una pelea en un recién inaugurado local de Brickell, Miami. pic.twitter.com/pJpIOeD8YR — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 2, 2024

El salón Lucky Strike de Miami, Estado Unidos, fue el lugar de la terrible pelea. Según informa el medio 10 News, luego de unos momentos de violentas discusiones, los implicados en la pelea comenzaron a lanzarse bebidas y bolas de bolos.

En las imágenes que circulan por la red se puede apreciar cuando una mujer golpea a otra lanzándole una de las pesadas bolas contra la cabeza, dejándola inconsciente. Pese a que la policía se hizo presente, según The New York Post, no se realizó ningún arresto.