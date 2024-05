Biden a Netanyahu: "En Gaza han muerto civiles”

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden dio un ultimátum al primer ministro Israelí. En concreto advirtió que no suministraría más armas a Israel si sus fuerzas emprenden una invasión a gran escala de la ciudad gazatí de Rafah.

Durante una entrevista con CNN, el primer mandatario de estados unidos aseguró que "Dejé claro que si entran en Rafah -todavía no han entrado en Rafah-, si entran en Rafa, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para lidiar con Rafah, para lidiar con las ciudades", declaró. En concreto se refiere a bombas de 900kg que están siendo utilizadas por las Fuerzas de Defensa Israelíes "En Gaza han muerto civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas en que atacan los centros de población", afirmó.

"Se lo he dejado claro a Bibi (Netanyahu) y al gabinete de guerra: No van a contar con nuestro apoyo, si de hecho, atacan esos centros de población", subrayó Biden haciendo alusión a las ciudades gazatíes. "Es sencillamente incorrecto. No vamos a... No vamos a suministrar las armas y proyectiles de artillería", añadió.