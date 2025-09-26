Son treinta piernas humanas permanecen retenidas en una bodega del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile desde hace más de un año. El cargamento fue importado desde Estados Unidos por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA, que las adquirió con fines educativos debido a la escasez de donaciones cadavéricas en el país.

La importación quedó frenada en septiembre de 2023, cuando la Subsecretaría de Salud Pública determinó que la normativa vigente “no permite la importación de muestras de cadáveres para fines educacionales”. Ante esa decisión, el Servicio Nacional de Aduanas incautó de inmediato el material.

La empresa presentó luego un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la compra en el extranjero era la única alternativa viable para disponer de este tipo de material, y que se había cumplido con las normas sanitarias del país de origen.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) ratificaron esta semana que la legislación chilena es clara: los cuerpos y piezas anatómicas para docencia o investigación científica deben provenir exclusivamente de donaciones voluntarias realizadas dentro del país.

“El reglamento identifica claramente a las instituciones habilitadas para recibir estas donaciones, asegurando que los fines educativos se desarrollen bajo un marco regulado y responsable”, subrayaron fuentes del Minsal.

El Código Sanitario establece que las donaciones deben ser altruistas y gratuitas, y que solo pueden provenir de cadáveres no reclamados en hospitales, clínicas o el Servicio Médico Legal (SML). La disposición actual autoriza únicamente a universidades, centros de investigación y al propio SML a utilizar estos restos con fines biomédicos.

No obstante, el Minsal dejó abierta la posibilidad de revisar la normativa en el futuro, siempre que se acredite la necesidad real de ampliar el acceso a material cadavérico para la docencia y la ciencia.