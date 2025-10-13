El 5 de agosto de 2010, un derrumbe dejó sepultadas galerías en la mina operada por San Esteban, atrapando a los trabajadores a aproximadamente 700 metros de profundidad. Durante 17 días, se desconocía si estaban con vida, hasta que un mensaje escrito llegó al exterior: “Estamos bien en el refugio los 33”.

Los días siguientes fueron de intensa operación técnica: sondas, ventilación, provisión de alimentos y aire, y cálculo estructural para perforar un túnel de rescate seguro. Finalmente, en la madrugada del 13 de octubre, comenzó el proceso de extracción mediante la cápsula Fénix II, diseñada para transportar a cada minero a la superficie. El primero en salir fue Florencio Ávalos; el último, Luis Urzúa, jefe de turno, emergió después de ocho minutos.

El rescate fue seguido en vivo por millones de personas en todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de lo que puede lograr la voluntad humana, la ingeniería y la cooperación internacional ante situaciones extremas.

Hoy, 15 años después, la memoria de aquel operativo no solo revive el dolor y la incertidumbre, sino también el valor del trabajo en equipo, la técnica aplicada con precisión y la esperanza compartida. En Chile, se ha convertido en referente sobre seguridad minera, rescate subterráneo y la necesidad de regulaciones más estrictas en la actividad extractiva.

Además, este aniversario trae nuevas miradas: en medios de Chile y Argentina se destacan documentales, relatos de sobrevivientes y homenajes al esfuerzo de los equipos de rescate. El programa “Campamento Esperanza” es uno de ellos, que reconstruye paso a paso el calvario subterráneo desde los testimonios de los mineros y especialistas.

Mientras tanto, la cápsula Fénix II —que permitió el ascenso seguro de los hombres— permanece como símbolo técnico y narrativo de esa epopeya. El ingeniero André Sougarret es reconocido como uno de los líderes clave detrás del éxito del rescate.

Con este aniversario, el rescate de los 33 mineros sigue inspirando y recordando que, incluso en las circunstancias más oscuras, la solidaridad, el ingenio y la persistencia pueden abrir una vía de salida.