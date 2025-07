Este 29 de julio se cumplen 44 años de la boda entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Diana Spencer, un evento que fue transmitido a nivel mundial y que hasta hoy es considerada la ceremonia real más vista de la historia. La cobertura alcanzó a más de 750 millones de personas en directo, marcando un antes y un después en la relación entre la monarquía británica y los medios.

En una nueva edición de Te lo cuento por el 13, el periodista Luis Eduardo Meglioli repasó los momentos clave de esa historia que aún hoy emociona y sorprende. “Fue la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Diana de Gales, una chica que no la eligió él, sino que fue elegida por la familia real. Hasta ese momento, todavía influían los reyes cuando elegían las parejas que iban a ser reyes”, explicó.

Carlos no era un príncipe más: fue heredero durante décadas hasta asumir el trono a los 73 años, tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. Sin embargo, su matrimonio con Diana estuvo desde el principio marcado por la sombra de Camila Parker Bowles, su actual esposa. “La propia Diana dice que el día que se casaron le vio un anillo con las iniciales C y C, de Carlos y Camila”, recordó Meglioli.

La pareja tuvo dos hijos: el príncipe Guillermo, futuro rey, y el príncipe Harry, ambos muy cercanos a su abuela Isabel y queridos por el pueblo británico. Pero la relación entre Carlos y Diana nunca fue buena, y terminó en una separación que acaparó la atención mundial.

“Ella se había separado de Carlos, y después tuvo el accidente en París que le costó la vida”, relató Meglioli. A pesar de haber fallecido en Francia, Lady Di fue sepultada en Londres, y su tumba es uno de los lugares más visitados por turistas que buscan rendirle homenaje.

El impacto de su muerte fue tan profundo que el pueblo británico colmó las calles con flores durante su funeral, obligando a la misma reina a reconsiderar su postura. “La historia fue tan fuerte que tuvo que intervenir el primer ministro y decirle a la Reina: ‘usted tiene que ir al funeral’”, contó Meglioli. Finalmente, la monarca asistió y pudo comprobar el inmenso amor que su pueblo tenía por Diana.