Un clima de horror se vivió en la tarde del martes en Utah Valley University, en Estados Unidos, cuando Charlie Kirk, reconocido activista conservador de 31 años, fue atacado a tiros en pleno evento académico. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando la desesperación del público al escuchar el disparo que impactó en el cuello del conferencista.

En un primer momento, se informó que el atacante había sido detenido, pero la propia institución universitaria desmintió esa versión poco después. En un comunicado difundido de inmediato, la universidad precisó: “Se realizó un solo disparo en el campus contra un orador invitado”, confirmando además que todas las actividades quedaron suspendidas y el campus fue cerrado.

El ataque se produjo desde el Centro Losee, un edificio ubicado a unos 61 metros del lugar donde Kirk ofrecía su presentación. Autoridades locales adelantaron que el sospechoso no pertenecería al alumnado de la universidad, aunque por ahora no dieron mayores detalles sobre su identidad ni posibles motivaciones.

Charlie Kirk era ampliamente conocido en Estados Unidos por ser el fundador de Turning Point USA, una organización que promueve ideas conservadoras entre estudiantes universitarios. Su figura había crecido en los últimos años por su firme defensa del expresidente y actual mandatario Donald Trump, con quien mantenía una relación cercana.

Tras conocerse el ataque, una vocera de Turning Point USA declaró: “Estamos confirmando que le dispararon y estamos orando por Charlie”. Horas después, fue el propio Trump quien confirmó la muerte del activista en el hospital al que había sido trasladado de urgencia: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El vínculo entre ambos había sido estrecho. Kirk participó en una convención presidencial en 2024, apenas días antes del intento de asesinato contra Trump. En campaña, el mandatario lo describió como “increíble” y un militante con “un talento especial que siempre está luchando”.

Mientras la comunidad universitaria de Utah permanece consternada, la Policía y el FBI trabajan para determinar las circunstancias del ataque. Por ahora, la principal incógnita es si se trató de un hecho aislado o de un atentado con motivaciones políticas.