Un casamiento en el exclusivo Sky Meadow Country Club de Nashua, en New Hampshire, terminó en tragedia cuando un joven de 23 años ingresó armado y disparó contra los asistentes. El ataque dejó como saldo un muerto y al menos dos heridos, en un hecho que conmocionó a la comunidad local y que aún es investigado por las autoridades.

La víctima fatal fue identificada como Robert Steven DeCesare, de 59 años, quien murió en el lugar a causa de los disparos. Además, dos personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque testigos aseguran que en medio del caos varias personas sufrieron crisis nerviosas y lesiones menores al intentar escapar. El ataque interrumpió el banquete de bodas, donde decenas de invitados quedaron en shock tras el tiroteo.

El presunto autor del crimen fue identificado como Hunter Nadeau, de 23 años, quien fue detenido poco después de abrir fuego. El joven enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y el fiscal del caso advirtió que podrían sumarse otras acusaciones a medida que avance la investigación. Según los primeros testimonios, el atacante habría gritado consignas como “Palestina libre” y “los niños están a salvo” antes de comenzar a disparar, lo que abre nuevas líneas sobre sus motivaciones.

Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un ataque planificado o si Nadeau tenía algún tipo de vínculo con los novios o los invitados. Por ahora, la principal hipótesis es que actuó en solitario. El hecho ha generado gran repercusión en Estados Unidos, donde los tiroteos en espacios públicos continúan siendo una preocupación constante y reavivan el debate sobre el control de armas en el país.