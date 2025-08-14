El pasado lunes 11 de agosto, perdió la vida en San Juan un deportista llamado Pablo Lara. El mismo se dio un gravísimo golpe contra un cerro cuando hacía parapentismo. Lamentablemente, en las últimas horas, una joven murió de forma similar en Italia.

Esta vez, la víctima es una muchacha de 29 años de edad, llamada Isabel Kofler, la cual se había presentado en los Alpes italianos para practicar esta disciplina. Ella había acudido con un grupo de amigos para pasar un día de diversión.

En ese contexto, subieron a la montaña Ortler y se lanzó en parapente. Sin embargo, para su mala suerte, una fuerte ráfaga de viento la sorprendió y la hizo perder el control totalmente. De esta forma, terminó estrellándose contra un acantilado lleno de nieve.

Luego del impacto, terminó precipitándose al suelo, sufriendo una caída libre de unos 500 metros. Así fue como se estrelló violentamente contra unas rocas que estaban en el suelo, justo frente a sus amigos. Si bien rescatistas y médicos llegaron lo más rápido que pudieron en un helicóptero, lamentablemente, ya no había nada por hacer.