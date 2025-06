La analista internacional Rocío García Vázquez estuvo en el programa Buen Día Día, por Canal 13, y ofreció una detallada lectura del actual conflicto entre Israel e Irán, que captó la atención del mundo entero no solo por su dimensión bélica, sino también por las implicancias económicas y estratégicas que arrastra.

García Vázquez subrayó que se trata de “un conflicto realmente muy extenso”, con una carga económica de fondo que muchas veces no se visibiliza de manera clara. “Atraviesa tanto a nivel mundial por un tema de petróleo. A nivel petróleo, los países del Medio Oriente son muy importantes”, explicó.

En ese sentido, la analista señaló que la intromisión de Estados Unidos en el conflicto responde también a intereses económicos vinculados al control del petróleo: “Es toda esta implicancia de Estados Unidos, fue por eso, con un tema económico”, remarcó.

García Vázquez advirtió además que la situación no solo afecta a las grandes potencias, sino también a países como Argentina, que dependen del mercado internacional para el abastecimiento energético. “Esto también afecta a todos, o sea, es como de alguna manera que el petróleo salga de ahí principalmente nos afecta incluso a nosotros”, afirmó.

“Israel viene denunciando hace mucho tiempo, sobre todo a la ONU, que Irán tiene ciertas bases nucleares que siempre están en desarrollo, siempre están como en proceso”, explicó la especialista.

Aunque Irán ha sostenido que dichas instalaciones no están activas, la analista planteó dudas sobre la transparencia de esas afirmaciones: “Ellos se excusan con que no están activas, con que no van a ir por ahí, pero realmente no se sabe”.

Finalmente, García Vázquez concluyó que la falta de una suspensión real del programa nuclear fue un factor determinante en la persistencia del conflicto porque “nunca frenaron el programa, y ese es el problema. Si lo hubieran frenado, Israel también se hubiera quedado tranquilo, pero al no frenarlo el conflicto sigue avanzando”.