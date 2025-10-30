Un dron de la Policía captó, en las primeras horas de la mañana, a un grupo de decenas de hombres armados que se concentraron en la zona alta del Complexo da Penha, en el norte de Río de Janeiro, y que luego se desplazaron hacia la serranía donde se produjeron los enfrentamientos más intensos con las fuerzas de seguridad. Las imágenes muestran a algunos de los presentes con uniformes tipo policial y ropa camuflada, lo que, según los investigadores, dificultó su identificación en el terreno.

La pesquisa policial determinó que entre los asistentes había jefes del tráfico procedentes de varios estados —Goiás, Espírito Santo, Bahía, Ceará, Amazonas y Pará— además de miembros de la cúpula del Comando Vermelho en Río, lo que sugiere una coordinación interestatal para frenar el avance de la fuerza pública. El bosque de la Serra da Misericórdia, al que huyeron muchos de los atacantes, era también utilizado, según las autoridades, como área de entrenamiento de la facción, incluso con la participación de menores.

La operación conjunta desplegada en los complejos de Penha y Alemão involucró a miles de agentes de las policías Civil y Militar y unidades especiales y se tradujo en una de las intervenciones más letales registradas en la ciudad: las autoridades del estado informaron de más de 100 muertos y centenares de detenidos, cifras que generaron alarma y llamados a investigar posibles abusos en el uso de la fuerza. Medios internacionales y agencias reportaron una cifra elevada de víctimas y la reacción crítica de organismos de derechos humanos y del gobierno federal.

Organizaciones sociales y abogados que trabajaron en la zona denunciaron presuntos excesos: familiares afirmaron que varios cuerpos presentaban disparos en la nuca y signos de violencia, y reclamaron que se garantice una investigación independiente y el respeto a procedimientos forenses adecuados. Por su parte, las autoridades estatales defendieron la operación como necesaria para desarticular estructuras criminales que controlan favelas y extorsionan a la población local.

El episodio reabre el debate en Brasil sobre las tácticas de combate al crimen organizado en contextos urbanos densamente poblados y sobre la necesidad de estrategias que combinen inteligencia, investigación judicial y garantías de derechos humanos para evitar nuevas tragedias y la escalada de violencia en los barrios más vulnerables de Río de Janeiro.