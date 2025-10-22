La desaparición de Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años, en Palma de Mallorca, España, mantiene en vilo a su familia y ha activado una investigación internacional con intervención del Consulado argentino. Lens viajó a principios de octubre tras aceptar una oferta laboral para trabajar como niñera de una familia alemana, pero desde el 14 de octubre no se sabe nada de ella.

De acuerdo con el relato de sus allegados, la joven, oriunda de Villa Devoto (Buenos Aires), había sido contratada para cuidar a un niño, con la promesa de recibir alojamiento, comida, un sueldo y un curso de alemán. Su intención era ahorrar dinero para pasar una temporada trabajando en Andorra durante el invierno europeo. Sin embargo, tras su primera semana en España, la comunicación se cortó por completo: su cuenta de WhatsApp dejó de funcionar y varias de sus redes sociales fueron eliminadas.

El caso cobró mayor preocupación cuando comenzó a circular un audio enviado por Paola, en el que se la escucha con la voz quebrada y entre sollozos, asegurando que estaba “súper bien en Mallorca”. En el mensaje, la joven evita dar detalles sobre su situación y se muestra incómoda cuando un amigo le propone visitarla, lo que sus familiares interpretan como una señal de alarma. También se reportaron videollamadas breves en las que aparecía acompañada por una persona desconocida y visiblemente nerviosa.

Ante la falta de respuestas, su familia presentó una denuncia ante el Consulado General argentino en Madrid, que confirmó la intervención de la Cancillería argentina en coordinación con las autoridades españolas. Los familiares sospechan que la supuesta familia alemana podría no existir y que se trató de una estafa o posible red de trata de personas.

Dolores, hermana de Paola, explicó que la joven dejó de comunicarse desde el martes 14 y que luego fue bloqueada en WhatsApp. Además, afirmó que las últimas publicaciones que aparecieron en sus redes —como un video dentro de una casa o una foto de un bebé— no coinciden con su comportamiento habitual, lo que refuerza las sospechas de manipulación.

La familia difundió un número de contacto para recibir información y pidió no compartir versiones no verificadas que puedan entorpecer la investigación. Mientras tanto, continúa la búsqueda de pistas que permitan determinar el paradero de Paola Lens, cuya desaparición ha generado gran conmoción tanto en Argentina como en la comunidad argentina residente en España.