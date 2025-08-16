A partir del 2 de septiembre de 2025, quienes soliciten una visa de no inmigrante para Estados Unidos deberán asistir a una entrevista presencial en la Embajada, aun en los casos de renovación. La medida fue anunciada por la representación diplomática en Argentina y forma parte de una disposición general del Departamento de Estado norteamericano que regirá en todos los países.

Hasta ahora, las renovaciones solían resolverse de manera más rápida: si la visa había sido tramitada en la adultez y no existían inconvenientes en la documentación, bastaba con presentar el formulario, tomarse una foto y luego recibir el pasaporte en el domicilio. Con los nuevos requisitos, habrá que presentarse frente a un funcionario consular, igual que en la primera solicitud o cuando han pasado varios años desde el vencimiento del visado.

El Departamento de Estado aclaró que la exigencia de entrevista será la regla general, incluso para menores de 14 años y mayores de 79, aunque se mantendrán excepciones. Quedan afuera de la obligación diplomáticos, funcionarios internacionales y quienes renueven una visa de turismo o negocios (B1/B2) dentro de los 12 meses de su vencimiento, siempre que cumplan con condiciones específicas como haber hecho el trámite en su país de residencia, no tener antecedentes de rechazos y no estar alcanzados por causales de inadmisibilidad. De todos modos, la Embajada advirtió que los consulados pueden pedir entrevista en cualquier caso.

En paralelo, el Gobierno argentino sigue negociando la incorporación al Programa Visa Waiver, que permitiría a los locales ingresar a Estados Unidos sin visa consular, solo con la autorización electrónica conocida como ESTA. El tema fue tratado recientemente en Washington entre funcionarios del gobierno de Javier Milei y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Argentina ya había participado del programa en los años noventa, pero luego perdió ese beneficio.

De prosperar las gestiones, la ESTA reemplazaría al visado tradicional para estancias cortas por turismo o negocios, con un trámite mucho más simple y digital. Para acceder, se deberá contar con un pasaporte electrónico vigente, completar un formulario online con datos personales y laborales, indicar un domicilio de estadía en EE.UU. y abonar una tasa de 21 dólares. La expectativa oficial es que este esquema pueda estar disponible entre fines de este año y 2026, aunque dependerá de que Argentina cumpla con exigencias técnicas vinculadas al intercambio de datos biométricos y antecedentes penales.