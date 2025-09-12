Nepal atraviesa un momento de caos tras un levantamiento juvenil encabezado por quienes se identifican como parte de la generación Z.

La protesta no solo generó disturbios en las calles, sino que llegó al extremo de provocar el colapso del gobierno, el incendio del edificio parlamentario y la muerte de más de 25 personas.

Los actos de violencia sorprendieron a gran parte de la población. Se trató de jornadas de protesta masiva contra la corrupción y el bloqueo de las redes sociales, lo que finalmente obligó a la renuncia del primer ministro, K. P Sharman Oli.

La brutalidad alcanzó niveles extremos: la esposa del ex primer ministro fue quemada viva en su propia casa.

La ola de reclamos comenzó en Katmandú el pasado lunes. El detonante fue la prohibición de 26 plataformas sociales —entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X—, medida anunciada el 4 de septiembre, que desató la furia de la generación Z.

No obstante, ese no fue el único motivo. Desde hace tiempo se acumulaban reclamos, muchos de ellos amplificados en redes como TikTok y Reddit a través de la campaña Nepokid. En ella, los jóvenes criticaban a los hijos de políticos y empresarios por ostentar lujos, estudios en el exterior y vacaciones costosas, presuntamente financiados con dinero de la corrupción.

Ese sentimiento de injusticia derivó en una frustración generalizada hacia la clase dirigente, percibida como irresponsable y corrupta.

Si bien las primeras concentraciones fueron pacíficas, la violencia estalló cuando las autoridades respondieron con una represión brutal: dispararon a los manifestantes a la cabeza, el corazón y el estómago, dejando múltiples heridos.

El primer ministro defendió sus medidas, justificó las prohibiciones y acusó a los manifestantes de anarquistas, pero terminó acorralado y presentó su renuncia. A él se sumaron otros cinco ministros que dimitieron en rechazo a la represión.

La presión política y social se mantiene, mientras el gobierno no logra contener una revuelta que convirtió a los jóvenes en protagonistas de un movimiento impensado en Nepal y que ya se manifiesta con una violencia extrema.