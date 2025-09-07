Este 7 de septiembre la Iglesia Católica proclamó santo a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “influencer de Dios”. Con tan solo 15 años falleció en 2006 a causa de una leucemia fulminante, pero dejó una profunda huella por su testimonio de fe y por haber utilizado la tecnología como herramienta de evangelización.

Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Milán. Desde niño mostró gran interés por la informática y llegó a aprender varios lenguajes de programación. Con esos conocimientos creó sitios web dedicados a difundir la fe, entre ellos uno que recopilaba milagros eucarísticos alrededor del mundo. Al mismo tiempo, llevaba una vida como la de cualquier adolescente: jugaba al fútbol, tenía amigos, disfrutaba de los videojuegos y compartía momentos familiares. La diferencia, según resaltan sus padres, era que había puesto a Jesús en el centro de su vida y vivía su cotidianidad desde esa fe.

El camino hacia la santidad se abrió tras la aprobación de dos milagros atribuidos a su intercesión. El primero fue la curación de un niño brasileño de cuatro años con una grave malformación pancreática. El segundo correspondió a una joven costarricense de 21 años que, tras un grave accidente de bicicleta, sobrevivió de manera inexplicable luego de que su familia pidiera la intercesión de Carlo. Estos hechos fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia, lo que permitió que fuera canonizado.

La ceremonia se realizó en la Plaza de San Pedro y estuvo marcada por la presencia de miles de fieles. Durante la misa, su hermano Michele leyó la primera lectura en inglés, mientras que Valeria Vargas Valverde, la joven costarricense beneficiada por el milagro, pronunció una de las peticiones en español. Sus padres, Andrea y Antonia, junto con sus hijos Michele y Francesca, participaron del ofertorio.

Ese mismo día también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano que murió en 1925 víctima de poliomielitis y que es recordado por su profundo compromiso con los pobres y necesitados. De esta manera, la Iglesia presentó a dos nuevos modelos de santidad juvenil, que unen la fe con la vida cotidiana y el servicio al prójimo.

Carlo Acutis dejó frases que hoy cobran aún más fuerza, como aquella en la que aseguraba: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”. Con su canonización, se convierte en el primer santo milenial y en un referente para las nuevas generaciones que buscan vivir la fe en un mundo marcado por la tecnología y la inmediatez.