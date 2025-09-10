Hace 5 años, concretamente el 1 de octubre de 2020, se abrió la tumba de Carlo Acutis, en los días previos a su beatificación en Asís. Se trataba del joven italiano fallecido en 2006 que, con tan solo 15 años, padecía leucemia y que hoy es santo. Era conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía” y su imagen se volvió viral debido al aparente buen estado de conservación de sus restos, lo que llevó a muchos a creer en una posible incorruptibilidad.

Sin embargo, hace poco se conoció la verdad sobre el estado del cuerpo del joven. De acuerdo con lo informado por el rector de un santuario, el P. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira aclaró que el cuerpo no estaba incorrupto, aunque sí se encontraba íntegro y conservaba todos sus órganos. En la misma línea, explicó que se realizaron diversos trabajos de restauración, especialmente en el rostro.

Otro de los puntos que destacó fue el valor simbólico de vestirlo con zapatillas y jeans, señalando que, por primera vez, se podrá ver a un santo con ropa cotidiana, lo que representa un gran mensaje para todos.

Cabe mencionar que, durante la exhumación de 2019, el cuerpo se hallaba en un estado de transformación normal, propio de las condiciones post mórtem. Posteriormente, debieron aplicar técnicas de conservación e integración para poder exponerlo con dignidad; incluso revelaron que utilizaron una máscara de silicona para reconstruir su rostro. Además, el corazón de Carlo fue preservado como reliquia central en su beatificación.

Finalmente, cabe recordar que el “santo millennial” fue canonizado este domingo 7 de septiembre por el Papa Francisco, luego de que en 2024 aprobara los votos favorables para atribuirle dos milagros a su intercesión.