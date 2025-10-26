La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo la detención de dos sospechosos vinculados al espectacular robo de joyas perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París. El golpe, ejecutado en apenas siete minutos, dejó un botín estimado en más de 100 millones de dólares en piezas históricas.

Según detallaron las autoridades, los arrestos se produjeron el sábado. El primero tuvo lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, donde uno de los sospechosos, de unos 30 años, intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia.

El segundo fue capturado pocas horas después en Seine-Saint-Denis, en la periferia norte de la capital francesa. Ambos fueron trasladados a la sede de la Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB), donde permanecen bajo custodia policial.

La fiscal de París, Laure Beccuau, lamentó la “divulgación precipitada” de la información por parte de algunos medios franceses y advirtió que esas filtraciones pueden perjudicar la investigación en curso. “Esta revelación solo puede afectar los esfuerzos de los cientos de investigadores movilizados para esclarecer el caso”, señaló.

De acuerdo con versiones publicadas por Paris Match y Le Parisien, los detenidos tendrían antecedentes por robo y formarían parte del grupo de cuatro personas que irrumpió en la Galería Apolo, una de las salas más emblemáticas del museo. Las acusaciones preliminares incluyen robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

El asalto al Louvre fue ejecutado a plena luz del día mediante una grúa montada sobre un camión de mudanzas robado, con la que los ladrones accedieron a una ventana del primer piso. Una vez dentro, utilizaron herramientas de corte para sustraer ocho piezas de joyería, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte habría obsequiado a la emperatriz Marie-Louise.

El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la seguridad en los museos nacionales y la protección del patrimonio cultural. Por el momento, las autoridades no brindaron información sobre el paradero de las joyas robadas, mientras continúa la búsqueda de los otros implicados.