La presencia del Cometa 3I/ATLAS ha generado inquietud sobre una posible colisión con nuestro planeta, pero el astrónomo sanjuanino Hugo Levato ha llevado tranquilidad a la población. En diálogo con el programa "Buen Día Día" de Canal 13, el especialista aseguró que el cuerpo celeste "no va a colisionar nunca con nuestro planeta".

Levato explicó que el cometa está pasando a unos 150 millones de kilómetros del Sol, una distancia comparable a la que existe entre la Tierra y nuestra estrella. "Esto no va a colisionar con la Tierra de ninguna manera", enfatizó.

El Cometa 3I/ATLAS es un objeto de proporciones notables, con un diámetro estimado de unos 6 kilómetros. El astrónomo reconoció que, si un objeto de este tamaño impactara sobre la Tierra, "estaríamos en un grave problema". Sin embargo, también destacó los avances en los sistemas de defensa planetaria.

"A esta altura los humanos tenemos formas de protegernos sobre este hecho, hay alertas tempranas sobre asteroides y cometas que pueden impactar sobre la tierra" indicó Levato. Las opciones de mitigación pasan por el desvío o la destrucción del objeto, métodos que ya han sido probados con éxito para cambiar la órbita de asteroides.

El cometa no solo es grande, sino también antiguo y extremadamente rápido. Levato comentó que el 3I/ATLAS tiene una edad estimada de unos 100.000 millones de años, lo que equivale al doble de la edad actual de nuestro Sol.

Su viaje a través del Sistema Solar se da a una velocidad "completamente inusual para un cometa, casi 200 mil kilómetros por hora". Además de su velocidad, el objeto ha sorprendido a los astrónomos por un rápido cambio de color a una tonalidad verde-azulada. El astrónomo explicó que este fenómeno es aparente y se debe a la reacción de la composición química del cometa con la radiación solar.

Otro dato clave es la naturaleza de su trayectoria: el cometa sigue una órbita abierta, no elíptica. Esto significa que es un visitante único. "No es una órbita cerrada que permita que este cometa vuelva a pasar por el sistema solar", afirmó Levato.

Se espera que en noviembre el 3I/ATLAS pueda ser observado nuevamente. Telescopios espaciales alrededor de la Tierra serán utilizados intensamente para obtener la mayor cantidad de información posible sobre este enigmático y fugaz viajero estelar, que después de su paso "desaparecerá para siempre".