Un plomero de 64 años, identificado como Mohammad Mohammed, fue detenido por el FBI y admitió ante la Justicia de Birmingham, Alabama, que intentó contratar a un sicario para asesinar a su exesposa y a sus seis hijos adultos.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama informó el pasado miércoles 24 de septiembre que Mohammed se declaró culpable de siete cargos de asesinato por encargo. Las autoridades detallaron el operativo que permitió desbaratar el plan, que llevaba meses gestándose.

La investigación comenzó el 11 de agosto de 2024, cuando un testigo alertó a las autoridades federales sobre los insistentes pedidos de Mohammed para que le consiguieran a alguien que pudiera “ocuparse” de su familia. El hombre atravesaba un conflictivo proceso de divorcio y, según la denuncia, aseguraba que su “orgullo y dignidad” habían sido destruidos tras años de disputas familiares.

El testigo lo puso en contacto con un supuesto sicario, que en realidad era un agente encubierto del FBI. Durante una reunión posterior, Mohammed le mostró fotos de su esposa y de sus seis hijos, le entregó la dirección de la casa familiar y descripciones de los autos en los que se movían.

El acuerdo criminal era explícito: ofreció 20.000 dólares por la vida de su esposa y 5.000 por cada hijo. “Seis chicos y la madre. Vos elegí a quién vas a eliminar y cobrás”, le dijo al agente, según consta en la denuncia. Incluso le sugirió: “Empezá por uno. Tomate tu tiempo”.

La investigación reveló que Mohammed tenía un pasado de hostigamiento y violencia familiar. Se había casado en marzo de 2021, pero pocos meses después, tanto su esposa como dos de sus hijos obtuvieron órdenes de restricción en su contra por situaciones de acoso.

En abril de 2022, la policía lo arrestó por violar las medidas de protección, luego de descubrir que había colocado dispositivos de rastreo GPS en los autos de sus familiares.

La escalada de violencia no se detuvo. En enero de 2023, la camioneta de uno de sus hijos apareció incendiada en la entrada de la casa de su esposa. Meses después, en septiembre, otro vehículo y tres autos más fueron hallados quemados en un incendio sospechoso.

La confesión de Mohammed y las pruebas recolectadas por el FBI permitieron frustrar el plan antes de que se concretara. Ahora enfrenta una pena de cadena perpetua por los cargos de asesinato por encargo.