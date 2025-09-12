Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la identidad del presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años y residente de Utah, quien fue detenido tras una intensa búsqueda.

El hecho ocurrió el miércoles en un campus universitario de esa localidad, donde Kirk recibió un disparo durante un evento político y falleció minutos después.

Robinson fue capturado el jueves por la noche en las inmediaciones del Parque Nacional de Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros del lugar del ataque. Su arresto se concretó luego de la difusión de imágenes y videos de seguridad que lo mostraban escapando por los techos del edificio universitario. En las grabaciones se lo ve vestido con pantalones oscuros, remera de manga larga negra, gorra y lentes de sol.

El presidente Donald Trump se refirió al caso en una transmisión en vivo desde Nueva York, donde aseguró tener “un alto grado de certeza” de que el sospechoso estaba bajo custodia. “Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador”, destacó en diálogo con Fox News.

De acuerdo con la información oficial, fue el propio padre del acusado, junto con personas cercanas, quien lo instó a entregarse a las autoridades tras reconocerlo en las imágenes difundidas.

El asesinato de Kirk generó una fuerte conmoción en Estados Unidos, especialmente dentro del ala conservadora. Fundador de Turning Point USA, el activista era una figura influyente, conocido por sus discursos en universidades y su cercanía con el Partido Republicano.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque y si existía un vínculo previo entre Kirk y Robinson. La investigación permanece bajo la órbita del FBI y de las fuerzas locales.