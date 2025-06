El periodista Sergio Eiben, analizó el conflicto bélico entre Israel e Irán en el programa “Es lo que hay”, en Canal 13, donde fue consultado sobre el reciente intercambio de ataques que mantiene en vilo al mundo. Misiles lanzados sobre zonas civiles y amenazas de escalada nuclear encendieron las alarmas a nivel internacional.

Eiben trazó una línea histórica para comprender el origen de la tensión entre ambos países. “Los conflictos no se generan solos. Esto comienza con la Revolución Islámica en 1979, cuando los nacionalistas de Irán toman el poder y declaran que el Islam será la única ley que rija en el país”, explicó. Según el analista, este quiebre marcó el inicio del distanciamiento con Occidente y, más tarde, con Israel.

Aunque actualmente son enemigos acérrimos, Eiben recordó que “Israel fue un aliado muy importante de Irán, especialmente durante la guerra contra Irac. Le proveyó armas, uniformes y apoyo logístico”. Pero ese vínculo se rompió cuando el régimen iraní declaró que Israel no tenía derecho a existir. “Irán necesitaba un enemigo y lo encontró en Israel”, señaló.

Uno de los puntos más delicados del análisis fue el desarrollo nuclear iraní. “No es que un país no pueda tener bombas nucleares. Irán la puede tener, pero no en manos de los ayatolás”, advirtió Eiben. El periodista mencionó que el Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por el argentino Rafael Grossi, fue clave para exponer que Irán no cumplió con los acuerdos nucleares firmados en tiempos de Obama.

“Entre el 60% y el 90% de enriquecimiento de uranio hay una velocidad geométrica. Llegás más rápido al 90 que al 60. Irán ya tenía los misiles, lo que faltaba era adaptar la cabeza nuclear”, sostuvo.

Sobre la respuesta israelí, Eiben fue contundente: “Irán terminó demostrando que era un tigre de papel. No actuaba directamente, sino que tercerizaba su accionar a través de organizaciones como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica o Al Qaeda. Ahora Israel vio la oportunidad con el gobierno de Netanyahu de avanzar sobre objetivos militares”.

La situación interna de Irán tampoco quedó fuera del análisis. “La cultura persa quedó destruida con el régimen islámico, especialmente para los jóvenes y las mujeres. El príncipe Reza Pahlavi, heredero del Sha, llamó al pueblo a levantarse y terminar con esta tiranía del islamismo fundamentalista”, expresó.

El escenario es incierto y la tensión no cede. “La aviación iraní prácticamente no existe. Los cielos están dominados por Israel. La gran incógnita es qué va a pasar con las plantas que producen agua pesada, esenciales para desarrollar armamento nuclear”, concluyó Eiben.

¿Quiénes son los ayatolás?

Los ayatolás son líderes religiosos chiitas de alto rango dentro del islam. En el caso particular de Irán, no solo tienen una función espiritual, sino que también controlan las decisiones políticas del país desde la Revolución Islámica de 1979, cuando el régimen monárquico del Sha fue reemplazado por una teocracia liderada por clérigos.

A diferencia de otras naciones de mayoría musulmana donde hay una división entre religión y política, en Irán ambos poderes están fuertemente unidos. El máximo líder del país es el Líder Supremo, título actualmente ocupado por el ayatolá Alí Jamenei, quien ejerce más influencia que el propio presidente electo. Tiene la última palabra en temas estratégicos como defensa, justicia, relaciones exteriores y el programa nuclear.

Los ayatolás forman parte de una estructura clerical que define lo que es "correcto" en términos religiosos, sociales y políticos, bajo la interpretación del islam chiita. Su influencia se extiende no solo dentro del país, sino también hacia movimientos armados o políticos en otros territorios, como Hezbollah en Líbano o grupos insurgentes en Irak y Yemen.