Diella, la primera ministra del mundo creada con inteligencia artificial

En Albania la IA comenzó a gobernar. Las autoridades del país europeo designaron al primer miembro de un gabinete creado con Inteligencia Artificial. Lo que constituye una entera novedad a nivel mundial.

El nombre de la ministra es Diella, que en albanés significa "Sol". La IA tendrá la tarea de gestionar y adjudicar de licitaciones públicas con empresas privadas. Su designación busca frenar los escándalos de corrupción en Albania.

Los orígenes de Diella fueron como bot en la plataforma e-Albania a principios de este año. Una comparación nacional sería Tina de Mi Argentina. En ese entonces ayudaba a la ciudadanía a resolver trámites y emitir documentos con sellos eléctricos.

Aunque la designación ya se realizó, el gobierno albanés no aclaró todavía qué tipo de supervisión humana va a tener Diella. "Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100%legibles. Esta es una de sus funciones", expresó Edi Rama, primer ministro de Albania.

La IA tendrá acceso a bases de datos gubernamentales y podrá identificar irregularidades en tiempo real, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles delitos o malas prácticas. Además, se espera que la automatización de procesos administrativos reduzca la burocracia y mejore la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

La noticia ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social de Albania. Mientras algunos sectores ven en la medida una oportunidad para posicionar al país como referente en innovación tecnológica y transparencia, otros expresan dudas sobre la capacidad de la inteligencia artificial para comprender las complejidades del contexto local y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.