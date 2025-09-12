En Albania la IA comenzó a gobernar. Las autoridades del país europeo designaron al primer miembro de un gabinete creado con Inteligencia Artificial. Lo que constituye una entera novedad a nivel mundial.

El nombre de la ministra es Diella, que en albanés significa "Sol". La IA tendrá la tarea de gestionar y adjudicar de licitaciones públicas con empresas privadas. Su designación busca frenar los escándalos de corrupción en Albania.

Diella, la primera ministra del mundo creada con inteligencia artificial

Los orígenes de Diella fueron como bot en la plataforma e-Albania a principios de este año. Una comparación nacional sería Tina de Mi Argentina. En ese entonces ayudaba a la ciudadanía a resolver trámites y emitir documentos con sellos eléctricos.

Aunque la designación ya se realizó, el gobierno albanés no aclaró todavía qué tipo de supervisión humana va a tener Diella. "Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100%legibles. Esta es una de sus funciones", expresó Edi Rama, primer ministro de Albania.

La IA tendrá acceso a bases de datos gubernamentales y podrá identificar irregularidades en tiempo real, lo que permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles delitos o malas prácticas. Además, se espera que la automatización de procesos administrativos reduzca la burocracia y mejore la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

La noticia ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social de Albania. Mientras algunos sectores ven en la medida una oportunidad para posicionar al país como referente en innovación tecnológica y transparencia, otros expresan dudas sobre la capacidad de la inteligencia artificial para comprender las complejidades del contexto local y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.