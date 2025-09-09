El dolor de una familia en duelo se multiplicó en un instante. Norman White, de 61 años, sufrió un paro cardíaco y falleció frente a sus seres queridos durante el velorio de su hijo, dejando un vacío doble e inesperado.

La tragedia ocurrió el 21 de agosto en el Crematorio Teesside Middlesbrough, en North Yorkshire, Inglaterra. La familia se despedía de David Beilicki, de 41 años, quien había fallecido tras una larga batalla contra las adicciones.

Según relató su hija, Chantelle, el colapso de su padre sucedió justo cuando el ataúd de su hermano era llevado a la capilla. "Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije '¿dónde está mi padre?'", recordó la joven. White fue trasladado de urgencia a un hospital, donde a pesar de los esfuerzos del personal médico, su corazón no resistió.

"Murió por tener el corazón roto"

El fallecimiento de Norman White impactó profundamente a la familia, ya que no tenía antecedentes de problemas cardíacos. En medio de la confusión y el dolor, una parte de la familia siguió con el funeral de David, mientras que la otra acompañó a Norman en la ambulancia. Minutos después, recibieron la devastadora noticia.

Para Chantelle, la razón de la muerte de su padre es clara: "Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado". La joven describió el momento como algo "tan traumático" que "nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo".