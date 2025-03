Un niño de 5 años vivió un momento de extrema vulnerabilidad cuando un grupo de estudiantes mayores lo encontró en el baño de su escuela, lo obligó a vapear y lo filmó. El video llegó a manos de su madre, quien denunció el hecho ante las autoridades.

El episodio ocurrió en la Escuela de Aprendizaje Permanente del Conservatorio de Wisconsin, Estados Unidos.

La madre del pequeño expresó su angustia y aseguró que ya no se siente segura enviando a sus hijos a la escuela

“¿Por qué estaba mi hijo solo en el baño? No tiene ni idea de lo que pasó, y encima tiene educación especial, así que no sabe qué hacer. Creo que debería haber tenido a alguien con él en todo momento”, dijo al medio New York Post.

“Cuando dejo que mis hijos entren por esa puerta, no sé qué les va a pasar. No están seguros, no tengo ninguna tranquilidad cuando están en la escuela”, agregó visiblemente afectada.

Las autoridades escolares aseguraron que se están tomando el caso con seriedad y que se encuentran investigando el incidente.

“Nos preocupó lo que vimos en este video cuando nos lo reportaron”, afirmaron en un comunicado. “Estamos tomando todas las medidas necesarias para abordar este caso según nuestras políticas y procedimientos”. “Analizamos activamente lo ocurrido para ver qué lecciones podemos aprender y evitar que vuelva a pasar”, concluyeron.