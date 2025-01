Desde hace un tiempo que se sabe que la salud de Pepe Mujica es realmente delicada. Esto se debe a la detección de un cáncer en su esófago. Lamentablemente el mismo ya se expandió a más partes de su cuerpo. ‘Hasta acá llegué’, dijo el uruguayo.

El mandatario charrúa comunicó oficialmente en un medio charrúa, que esta enfermedad ya hizo estragos en su cuerpo. En ese mismo sentido reveló que él mismo le pidió a su cuerpo médico que no le indiquen ningún tipo de tratamiento.

El hombre de 89 años de edad ya comenzó a despedirse de sus familiares, asegurando que ‘no quiere sufrir al pedo’. Cabe destacar que Mujica viene peleando contra el cáncer desde hace más de 10 años, ya que recibió este diagnóstico en el 2014. Desde ese momento se ha sometido ha unas 32 sesiones de radioterapia.

'El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta', expresó.