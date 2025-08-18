Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España, quedó envuelto en críticas tras pronunciar un inesperado “¡Viva el Rey!” durante un acto oficial en Cádiz. En dicho evento estaban conmemorando el 175º aniversario de la muerte de nada más ni nada menos que José de San Martín.

El diplomático encabezó la ceremonia organizada por la embajada argentina, acompañado por el alcalde Bruno García de León, el cónsul en Cádiz, Sergio Servin, y autoridades locales. Luego de repasar la gesta sanmartiniana y destacar los vínculos entre Argentina y España, cerró su discurso con una frase que sorprendió a todos: “¡Viva Argentina, San Martín, Cádiz, España... Viva el Rey, viva la libertad!”.

La contradicción generó murmullos entre los presentes, dado que se trataba de un homenaje al Libertador de la corona española. Incluso, el propio fragmento fue difundido en las redes sociales oficiales de la embajada, lo que amplificó la polémica.

Bunge Saravia, designado en mayo, ya había estado en el centro de cuestionamientos cuando se conoció que poseía ciudadanía española, lo que impedía su nombramiento. Finalmente, renunció a esa nacionalidad para poder asumir. Antes de su carrera diplomática, se desempeñó en el sector financiero, con cargos en Credit Suisse y en la firma de bienes raíces JLL.

Mira el video: