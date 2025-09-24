La euforia en los mercados argentinos por el nuevo respaldo financiero anunciado por el Tesoro de los Estados Unidos encontró un contrapunto inesperado en el sector agrícola. Un mensaje de Scott Bessent, funcionario del gobierno de Donald Trump, generó dudas sobre la vigencia de los beneficios fiscales para las exportaciones de granos.

La mención de Bessent a “poner fin a la exención fiscal” provocó que el mercado local de granos se paralizara casi por completo y que la soja cayera de USD 360 a USD 344, en medio de la cautela de exportadores y operadores.

Frente al nerviosismo, en la Casa Rosada aclararon que la decisión de llevar las retenciones a cero continúa sin cambios: regirá hasta el 31 de octubre o hasta que se alcance el tope de USD 7.000 millones en exportaciones, lo que ocurra antes.

La confusión se potenció porque el comentario del funcionario estadounidense coincidió con la compra de diez grandes cargamentos de soja argentina por parte de China, inmediatamente después del anuncio local. Ese movimiento encendió alertas en Washington por el impacto en los productores norteamericanos, desplazados de su principal mercado.

A pesar de las especulaciones, fuentes del equipo económico insistieron en que la medida seguirá en pie y que el cupo de USD 7.000 millones podría agotarse incluso antes de la fecha límite por la rapidez con que los productores están liquidando su cosecha.