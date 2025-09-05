La sanjuanina Paula Gaetano Adi, fue distinguida con el Golden Nica, máximo galardón del festival Ars Electronica de Austria, en la categoría “Vida artificial e inteligencia”. El premio fue otorgado por su obra Guanaquerx, un robot textil con forma de equino que en enero de 2024 atravesó el histórico Paso de los Patos, replicando la gesta sanmartiniana 207 años después.

El proyecto, que demandó más de dos años de trabajo, combinó arte, tecnología e investigación histórica. En la travesía participaron 58 mulas, 30 personas y más de 100 colaboradores, entre ingenieros, artesanas, baqueanos, programadores e historiadores. El objetivo, según la propia artista, fue “liberar simbólicamente al robot-guanaco e imaginar otros vínculos posibles entre humanos y máquinas”.

“Guanaquerx nació como una necesidad urgente de pensar otra manera de hacer máquinas inteligentes. Quise crear un robot que no respondiera a los modelos de Silicon Valley o Hollywood, sino que se nutriera de saberes y materiales locales”, explicó Gaetano Adi, quien reside en Estados Unidos y se desempeña como docente universitaria.

Consultada sobre cuánto de su tierra natal se refleja en la obra, la artista destacó: “Guanaquerx tiene mucho de San Juan, no solo porque fue nuestra base de operaciones o porque reivindica el rol de Cuyo y su gente en el cruce de los Andes, sino además por una historia menos conocida: la de las camionetas guanaqueras”. Esos vehículos, diseñados décadas atrás por sanjuaninos para sortear caminos de precordillera cuando aún no existían las 4x4 comerciales, fueron una inspiración directa para el nombre del robot. “Me gustaba la idea de recuperar en el título de la obra ese gesto tecnológico local”, agregó.

El proyecto, sin embargo, no se limitó a San Juan. La cola robótica fue desarrollada por ingenieros de Buenos Aires y Entre Ríos; el trabajo artesanal en caña estuvo a cargo de un maestro santafesino; y la investigación histórica contó con la colaboración de los cordobeses Martina Schilling e Ignacio Heredia. “Así que sí, Guanaquerx también es cordobés”, subrayó.

La artista recordó que su vocación se definió en Córdoba, donde llegó a los 17 años para estudiar Comunicación en la Universidad Blas Pascal. Allí, bajo la influencia de sus mentores Gustavo Crembil y Eva Da Porta, encontró el rumbo que la llevaría a convertirse en referente del arte multimedial.

La obra, que integra referencias a la mitología andina del Yastay, la ecología cíborg de Donna Haraway y las reglas de la robótica de Isaac Asimov, será exhibida en la próxima edición del Ars Electronica en Linz, del 3 al 7 de septiembre.

Con Guanaquerx, Paula Gaetano Adi no solo llevó el nombre de San Juan al escenario internacional, sino que también abrió una pregunta clave: ¿puede la tecnología ser pensada desde las raíces locales para convertirse en un acto de liberación cultural y simbólica?