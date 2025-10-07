El Vaticano confirmó este martes que el papa León XIV realizará su primer viaje internacional entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. El pontífice visitará Turquía y El Líbano en una gira que busca fortalecer el diálogo interreligioso y promover la paz en Medio Oriente, una de las regiones más golpeadas por los conflictos y las tensiones religiosas.

Según el comunicado oficial, el papa iniciará su recorrido en la ciudad turca de Iznik, la antigua Nicea, donde se conmemorará el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, un hecho histórico clave para la unidad del cristianismo. Permanecerá allí hasta el 30 de noviembre, y luego se trasladará a El Líbano, donde permanecerá hasta el 2 de diciembre.

Durante su estancia, León XIV mantendrá encuentros con líderes religiosos y autoridades políticas locales. Además, se prevé que pronuncie discursos centrados en la convivencia entre religiones, la protección de las minorías cristianas y la necesidad de avanzar en el diálogo entre las iglesias católica y ortodoxa.

La visita al Líbano retoma uno de los proyectos pendientes del papa Francisco, quien había expresado su deseo de viajar al país antes de su retiro. Con este viaje, el papa León XIV busca continuar la labor de su predecesor en la promoción de la paz, la fraternidad y el entendimiento entre los pueblos del Medio Oriente.