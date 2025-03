El diario The New York Times publicó una investigación sobre el escándalo del criptoactivo $LIBRA, en la que empresarios del sector denunciaron pedidos de dinero para obtener reuniones con el presidente Javier Milei. Según la publicación, el consultor Mauricio Novelli, quien introdujo al creador del activo, Hayden Mark Davis, en el círculo de poder, estuvo a cargo de estos presuntos arreglos económicos.

Novelli fue el organizador del Argentina Tech Forum en octubre pasado, evento en el que Milei dio el discurso de cierre. Cuatro fuentes citadas por The New York Times aseguraron que Novelli cobró 50.000 dólares a empresarios cripto por un lugar en la lista de oradores y un encuentro con el Presidente. Sin embargo, el supuesto encuentro privado terminó siendo una foto grupal. Además, dos de los involucrados indicaron que para lograr más tiempo con Milei el monto solicitado era mayor.

Entre los testimonios recogidos por el diario, se destaca el de Charles Hoskinson, fundador de la plataforma cripto Cardano, quien aseguró que le pidieron dinero a cambio de una reunión con Milei. "Decían: 'Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión'", afirmó. Otra fuente declaró que Novelli ofreció un encuentro con el Presidente si el interesado firmaba un contrato de 500.000 dólares por "servicios de consultoría", según un documento que el diario aseguró haber visto.

El artículo también menciona un audio en el que Hayden Davis se atribuía control sobre Milei y su entorno para concretar negocios. Otra fuente afirmó que Davis ofreció por escrito una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses. The New York Times aseguró haber tenido acceso a la propuesta y destacó que "no hay evidencias de que Milei estuviera al tanto de las ofertas".

El escándalo del token $LIBRA explotó el 14 de febrero, cuando Milei publicó un tuit en el que presentaba un proyecto cripto para "incentivar la economía argentina". Tras el anuncio, el valor del activo se disparó, pero poco después se desplomó, dejando a miles de inversores con pérdidas y generando ganancias millonarias para un reducido grupo de billeteras. Cinco horas después, Milei eliminó el tuit y afirmó que "no se había interiorizado en los pormenores del proyecto".

Davis había visitado la Casa Rosada el 30 de enero y se había reunido con Milei, quien en redes sociales lo presentó como su asesor en temas cripto. Tres meses antes, Davis también había ingresado a la sede de gobierno junto con Novelli, con autorización de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

A medida que se conocieron más detalles, se reveló que el tuit presidencial fue publicado 10 minutos después de la habilitación del comercio de $LIBRA y apenas 22 segundos antes de que un grupo de operadores realizara compras millonarias a precios mínimos. Con la promoción de Milei, el valor del token subió de inmediato.

Según The New York Times, los críticos del Presidente denunciaron que el episodio constituyó una estafa a los ciudadanos. En consecuencia, la oposición pidió un juicio político, se presentaron denuncias penales y un fiscal federal abrió una investigación en la que Milei figura como objetivo.