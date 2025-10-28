En imágenes: el operativo policial más letal de la historia de Brasil

Río de Janeiro amaneció este martes bajo un clima de guerra tras un megaoperativo policial contra el narcotráfico que dejó al menos 64 muertos, en lo que las autoridades locales calificaron como la operación más letal en la historia de la ciudad. La acción estuvo dirigida contra el Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal del estado, y movilizó a 2.500 efectivos armados, 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones.

El operativo se concentró en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte de Río, donde se registraron intensos tiroteos, incendios y barricadas. Según el gobierno estatal, el objetivo fue desarticular estructuras de poder del CV y frenar su expansión territorial. Sin embargo, la jornada terminó con una cifra récord de víctimas, además de 81 detenidos y el secuestro de 42 fusiles y grandes cantidades de droga.

Un periodista de AFP en el lugar describió escenas de extrema violencia: hombres detenidos descalzos y sin camiseta, ráfagas de disparos constantes y calles bloqueadas, mientras comercios, escuelas y centros de salud cerraban sus puertas. Según la asamblea legislativa del estado, más de 200.000 residentes se vieron afectados por las consecuencias del operativo, que paralizó el transporte y los servicios públicos.

El gobernador Cláudio Castro, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, defendió la acción y aseguró que el gobierno “no retrocederá ante el narcoterrorismo”. En su cuenta de X, difundió imágenes del operativo y denunció que los agentes fueron atacados con bombas lanzadas por drones.

“No se trata de crimen común, sino de narcoterrorismo. Nuestros batallones están en estado de alerta ante posibles represalias”, afirmó Castro.

Desde 2020, la Corte Suprema de Brasil había impuesto restricciones a las operaciones policiales en favelas, limitando el uso de helicópteros y las acciones cerca de escuelas o unidades de salud. Esas medidas fueron levantadas este año, lo que permitió el retorno de grandes despliegues armados como el ocurrido esta semana.

Las cifras de violencia policial en Río reflejan una situación crónica: casi 700 personas murieron en intervenciones de seguridad durante 2024, lo que equivale a dos muertes por día, según datos oficiales.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas expresaron su preocupación por el impacto de estos operativos. La diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa, exigió una investigación urgente sobre los hechos:

“Es necesario esclarecer las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en un escenario de guerra y barbarie”.