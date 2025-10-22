Islandia, uno de los pocos lugares del mundo conocidos por no tener mosquitos, acaba de registrar un hecho histórico: por primera vez se detectó la presencia de estos insectos en su territorio. El Instituto Islandés de Historia Natural confirmó el hallazgo de ejemplares de la especie Culiseta annulata en la región de Kjós, recolectados entre el 16 y el 18 de octubre de 2025 en una granja llamada Kiðafelli.

En su comunicado, el organismo informó: “Se identificó por primera vez un mosquito en Islandia”. Esta especie, habitual en Europa y en países nórdicos como Noruega y el Reino Unido, puede sobrevivir a bajas temperaturas refugiándose en sótanos o cobertizos. Aunque puede picar, no representa un riesgo sanitario, ya que no transmite enfermedades conocidas en esas regiones.

Aún no se sabe con certeza cómo llegaron a la isla, pero se sospecha que el transporte de mercancías pudo ser el medio involuntario. Tampoco está confirmado si los mosquitos lograron establecerse de forma permanente, aunque su presencia sugiere que podrían adaptarse al clima local. Este hallazgo se suma a una creciente detección de nuevas especies de insectos en el país, un fenómeno que los expertos relacionan con el cambio climático y el aumento del comercio internacional.

El biólogo Gísli Már Gíslason, de la Universidad de Islandia, explicó que el clima inestable del país —con varios ciclos de congelación y descongelación al año— ha sido históricamente una barrera para la supervivencia de mosquitos. En lugares como Noruega o Dinamarca, estos insectos logran pasar el invierno como larvas o huevos, algo casi imposible en Islandia.

Además, algunos científicos creen que la composición del agua y del suelo también podría dificultar su desarrollo, aunque esta teoría aún debe ser confirmada.

Según Gíslason, el calentamiento global está empezando a cambiar las condiciones naturales del país. En las últimas dos décadas, la temperatura media en Islandia aumentó 1,1 °C, lo que favorece la llegada y posible establecimiento de nuevas especies. El experto advirtió que, si la tendencia continúa, los mosquitos podrían colonizar la isla y alterar el equilibrio ecológico local.

Por su parte, la Alianza Global para el Clima y la Salud advirtió que el aumento de las temperaturas en todo el mundo eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y garrapatas, por lo que será necesario reforzar las estrategias de salud pública.