Luego de nueve días de intensas labores de rescate, las autoridades colombianas encontraron los cuerpos de siete mineros que permanecían atrapados desde el pasado 12 de septiembre en una excavación ilegal de oro en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. El hallazgo se produjo este domingo, marcando el triste desenlace de una operación marcada por condiciones adversas y la espera constante de sus familias.

Los mineros, siete adultos, sufrieron el colapso del socavón —una mina artesanal sin regulación formal— y quedaron atrapados bajo tierra, a más de 25 metros de profundidad. Las primeras investigaciones indican que el deceso se produjo por falta de oxígeno, mientras que la filtración de agua agravó aún más la situación.

Comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona estuvieron en vilo durante todos estos días, participando de los operativos de búsqueda junto con organismos humanitarios, voluntarios y entidades estatales. Más de siete máquinas, equipos de rescate, la Cruz Roja y la Defensa Civil participaron en la difícil tarea de llegar hasta el lugar del derrumbe.

El trágico suceso ha reavivado las preocupaciones por los riesgos de la minería artesanal en la región, una práctica extendida ante la falta de alternativas económicas y el poco acceso a normas de seguridad. Organizaciones locales señalan que no es el primer incidente de este tipo en el norte del Cauca, donde el terreno inestable y la minería informal se combinan para generar situaciones de alto peligro.

Las autoridades correspondientes ya han confirmado las identidades de las víctimas, entre ellas un menor de 17 años. Familias y comunidades afectadas esperan ahora que esta tragedia impulse medidas concretas para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes similares, tanto en lo referido a la regulación de la minería como en el acompañamiento institucional hacia quienes viven en zonas donde esta actividad es su principal modo de sustento.