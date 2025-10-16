Escándalo: sorprendieron a un sacerdote semidesnudo con una monaguilla

El escándalo se desató en una pequeña ciudad de Brasil cuando el sacerdote Luciano Braga Simplício fue sorprendido en la casa parroquial semidesnudo junto a una monaguilla, quien vestía un baby doll. El momento de la confrontación fue grabado en un video que se hizo viral, mostrando al novio de la joven derribando la puerta y encontrando a su pareja llorando. Este clip comenzó a circular rápidamente, generando gran revuelo y conmoción entre los habitantes y extendiéndose por todo Brasil, calificando la escena como "vergonzosa e increíble".

La palabra del sacerdote:

Tras el revuelo mediático y la viralización del audio, el cura Luciano Simplício decidió romper el silencio. El sacerdote negó cualquier tipo de relación con la joven, identificada como Isabela, y ofreció una explicación de los hechos. Según su versión, la feligresa le había pedido permiso para usar un cuarto de la casa parroquial y darse una ducha, ya que había trabajado esa mañana en la iglesia. Él le dio permiso y, mientras él se duchaba, escuchó a la joven gritar que "había gente". Él relata que, al salir del baño, le pidió a ella que se hiciera a un lado para que nadie la viera y "no pensaran nada". Insistió en que "no hay nada, más allá de eso", atribuyendo el problema a que, al llegar las personas, él se había ido a duchar y ella estaba allí, sin querer ser vista.

La decisión de la Iglesia

La Diócesis de Diamantino (MT), responsable de la parroquia, actuó emitiendo un comunicado oficial que confirmó la suspensión del padre Luciano Simplício de sus funciones. La Iglesia anunció que se abriría una investigación interna sobre el caso. El obispo Dom Vital Chitolina, firmante del texto, aseguró que se están tomando "todas las medidas canónicas previstas" en vista del "bien de la Iglesia y del pueblo de Dios". Tras la repercusión del caso, el sacerdote también cerró su perfil en redes sociales, que utilizaba para compartir mensajes religiosos.

