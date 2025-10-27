El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas 2025, destacando el rumbo económico.

“América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, expresó el funcionario norteamericano a través de sus redes sociales.

Con una participación ciudadana que marcó el nivel más bajo desde el retorno de la democracia en comicios de medio término, el oficialismo logró una amplia ventaja a nivel nacional y se consolidó como la principal fuerza en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Tras conocerse los primeros resultados, Donald Trump fue el primero en pronunciarse desde Estados Unidos. El presidente estadounidense envió un mensaje de apoyo a Milei a través de Truth Social, su red social: “¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Horas más tarde, Bessent reforzó ese saludo institucional y celebró el resultado electoral: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, publicó.

El funcionario norteamericano subrayó además la importancia de la alianza bilateral y el papel de la Argentina en la región: “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”.

Bessent también expresó su expectativa de que el país continúe avanzando hacia una mayor libertad económica que promueva la inversión privada y la creación de empleo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, concluyó.

La respuesta de Milei

El mandatario argentino agradeció públicamente el respaldo de su par norteamericano. “Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, escribió Milei en sus redes.

Y agregó: “Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.