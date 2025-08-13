En horas del mediodía de este miércoles, WhatsApp Web sufrió una caída que dejó a miles de usuarios sin acceso al servicio. Según datos de la plataforma especializada DownDetector, los primeros inconvenientes comenzaron a registrarse alrededor de las 13:24, acumulando más de 400 reportes en pocos minutos.

De acuerdo con las cifras recopiladas, un 78% de las quejas corresponde a problemas en el sitio web de la aplicación de mensajería de Meta. Además, un 13% informó dificultades para conectarse con el servidor y un 9% señaló problemas al enviar mensajes.

Los afectados describen que, al intentar acceder a la versión web, esta queda en una pantalla de carga infinita, sin permitir la visualización ni el envío de mensajes.

En redes sociales como X, la caída generó una ola de memes y comentarios irónicos, con usuarios que bromean sobre la imposibilidad de “cumplir con sus tareas” sin la herramienta de escritorio.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la normalización del servicio.