Fotos: más de 120 muertos tras la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro

El Complejo de la Penha amaneció este miércoles bajo el impacto de la operación policial más sangrienta en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos según los primeros reportes. La incursión, dirigida contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad, desató una tragedia que recorrió el mundo por la crudeza de sus imágenes.

Vecinos del barrio trasladaron al menos 54 cuerpos hasta una de las calles principales para que los familiares pudieran reconocerlos, en una escena de dolor y desesperación. Las víctimas provenían en su mayoría de la zona de Serra da Misericórdia, epicentro de los enfrentamientos entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad. Testimonios de los residentes advierten que podría haber más cadáveres en la parte alta del monte, aún sin recuperar.

“En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido. Es algo nuevo. Brutal y violento en un nivel desconocido”, expresó el activista Raull Santiago, quien colaboró con el traslado de los cuerpos.

La escena en las calles fue dantesca. Algunos vecinos llevaron seis cuerpos en una Kombi hasta el Hospital Estadual Getúlio Vargas, donde trabajadores sanitarios y familiares protagonizaron momentos de desesperación. En videos difundidos por redes sociales y medios locales, se observan filas de cadáveres en la plaza central, mientras mujeres lloraban y gritaban los nombres de los fallecidos.

La megaoperación contra el Comando Vermelho

La operación, considerada la más grande de la última década, movilizó a 2.500 agentes de distintas fuerzas con el objetivo de desmantelar estructuras del Comando Vermelho, organización que controla gran parte del narcotráfico en las favelas cariocas.

El balance oficial reporta 60 presuntos delincuentes abatidos y cuatro policías muertos, aunque el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, admitió que los cuerpos trasladados por los vecinos no figuran en el conteo oficial, lo que elevaría el número total de víctimas por encima de las 120.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regresó de una gira por Malasia, convocó a su Gabinete de urgencia para analizar la situación. También se prevé una reunión entre el Gobierno nacional y las autoridades de Río de Janeiro para evaluar las acciones a seguir.

Mientras el país intenta asimilar lo ocurrido, el Complejo de la Penha se convirtió en símbolo de una herida abierta, con una comunidad que exige verdad y justicia ante lo que ya se considera la masacre más brutal en la historia reciente de Brasil.