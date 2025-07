Francia anunció que reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre. La decisión marca un quiebre con la postura tradicional del bloque occidental y reconfigura el mapa diplomático en torno al conflicto en Medio Oriente. Para el politólogo Sergio Guzmán, se trata de una jugada audaz del presidente Emmanuel Macron, que busca reposicionar a Francia como potencia influyente en la política global.

“Macron está intentando tomar un protagonismo diplomático y, con este paso, cobra relevancia en una zona donde venía perdiendo influencia”, afirmó Guzmán en diálogo con Canal 13. Y agregó: “Francia es el primero del grupo de los 17 países centrales que decide avanzar de forma concreta en el reconocimiento de Palestina. Esto implica una ruptura dentro de las distintas posturas diplomáticas en Europa, donde conviven sectores más radicales, otros más cautelosos y algunos que prefieren no pronunciarse”.

Guzmán consideró que el anuncio del presidente francés tiene un trasfondo político más profundo que el simple reconocimiento formal: “Lo que hace Macron es presionar al resto de los países europeos para no quedarse rezagado. Varios estados de la Unión Europea —como España, Irlanda y Eslovenia— ya han dado ese paso, y Francia no quiere quedar afuera de esa movida diplomática.”

Además, recordó que “desde 2010, países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay reconocen a Palestina. Ahora ese mapa se amplía con un nuevo punto verde en el corazón de Europa.”

¿Qué implica?

Según datos de Naciones Unidas, de los 193 países miembros, 146 ya reconocen al Estado palestino. Francia se suma a ese grupo y se convierte en uno de los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que avala formalmente la existencia del Estado palestino. Los otros dos son Rusia y China. El único que mantiene una postura firme en contra es Estados Unidos, que además posee poder de veto.

“Este reconocimiento no cambia la situación práctica en el corto plazo, pero sí le otorga a Palestina un mayor respaldo jurídico y simbólico. Le da voz en foros internacionales, la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional, y un marco institucional para exigir respeto a los tratados internacionales”, explicó Guzmán.

En esa línea, remarcó que “un Estado no solo se constituye con territorio, población y soberanía; necesita también el reconocimiento internacional. Sin ese aval, la soberanía no tiene efecto práctico.”

El giro diplomático de Francia ya generó reacciones globales. Estados Unidos condenó la decisión e insistió en que “el reconocimiento de Palestina debe ser el resultado de una negociación bilateral con Israel”. Israel, por su parte, acusó a Francia de “premiar al terrorismo de Hamas”, mientras que países como China y Rusia respaldaron la medida.

“Lo que hace Macron es leer el contexto internacional y actuar en consecuencia. Internamente, en Francia hay una fuerte presencia de población musulmana y grupos pacifistas de izquierda que presionan por un posicionamiento claro. Externamente, venía perdiendo protagonismo y ahora logra mover el tablero diplomático”, analizó el politólogo.

Guzmán fue contundente al afirmar que “esto no es altruismo: son intereses de Estado. Macron no se alinea con Palestina por empatía, sino por estrategia. Busca recuperar la centralidad perdida en Medio Oriente y plantarse ante Estados Unidos como un actor con voz propia.”

Argentina y la postura de Milei

Consultado sobre la posición argentina, Guzmán recordó que el país reconoció al Estado palestino en 2010 y que ese tipo de decisiones “no se deshacen fácilmente”. “Un Estado no puede reconocer a otro y luego desdecirse. No es como reconocer a una persona y después decir que no existe. Son decisiones permanentes”, explicó.

Sin embargo, advirtió que “Argentina hoy no tiene una política exterior clara y muestra una alineación automática con Estados Unidos e Israel. Esto genera una contradicción, porque el Estado argentino ya reconoció a Palestina, pero el gobierno actual mantiene un discurso contrario”.

El politólogo también se refirió al escenario devastador que atraviesa Gaza, con miles de muertos, entre ellos más de 20.000 niños. “Lo que ocurre allí es atroz. No estamos hablando solo de crímenes de guerra, sino de una acusación cada vez más extendida de limpieza étnica. Hay imágenes y videos que son insoportables de ver. Incluso el Papa Francisco ha intervenido pidiendo que se ponga fin a esta situación.”

Finalmente, Guzmán concluyó: “Francia ha marcado un punto de inflexión. Es un paso histórico en un contexto de creciente tensión global. El reconocimiento no crea un Estado por sí solo, pero sí lo legitima y lo fortalece. Y en este caso, también reacomoda el tablero diplomático de las grandes potencias.”