La salud del Papa Francisco sigue teniendo al mundo preocupado. Este lunes, la Santa Sede dio a conocer el parte vespertino del Santo Padre, el cual señala que presentó una mejoría consolidada y que su estado sigue siendo estable.

El parte médico indicó que las mejorías registradas que mostró Bergoglio en los días anteriores se han consolidado aún más, como confirman los análisis de sangre, la objetividad clínica y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Ante esta situación, los médicos decidieron este 10 de marzo disolver el pronóstico. Es decir, que su estado de salud ya no es más crítico.

A pesar de esta mejoría consolidada, el cuadro clínico del Papa sigue siendo complejo y el importante cuadro infeccioso presentado en el momento del ingreso, por lo que será necesario que continúe la terapia médica farmacológica en régimen hospitalario durante algunos días más.

Por la mañana, Francisco siguió los Ejercicios Espirituales en conexión con el Aula Pablo VI, después recibió la Eucaristía y se ha dirigido a la capilla de su apartamento privado para un momento de oración. Por la tarde se unió de nuevo a los Ejercicios Espirituales de la Curia, siguiéndolos en video conexión. Durante el día alternó oración y descanso".

Así informa el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede de este lunes 10 de marzo, sobre el estado de salud de Francisco, quien hace 25 días está hospitalizado. El 14 de febrero fue internado en el Hospital Gemelli de Roma.

Por último, desde el Vaticano indicaron que “se trata de signos positivos en el transcurso de la enfermedad, que, no obstante, deben acogerse con cautela y prudencia, ya que la neumonía aún no ha terminado y el cuadro clínico sigue siendo complejo, aunque no existe ningún peligro inminente”