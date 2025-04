El 21 de abril se produjo la muerte del Papa. En ese momento se desconocían los motivos específicos de su fallecimiento. Sin embargo, recientemente su médico personal dio entrevistas en las que relató sus últimos instantes.

Se trata de Sergio Alfieri, el coordinador del equipo que atendió siempre a Jorge Bergoglio. El profesional, este jueves, contó en una entrevista que el pasado lunes, recibió una llamada a las 05:30 donde le informaron que el argentino estaba muy enfermo. Directamente, el asistente personal de salud Francisco, Massimiliano Strappetti, le pidió llevarlo a un hospital.

“Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía; no había nada que hacer. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma. Su deseo era morir en casa”, contó.

Alfieri contó que si hubieran tomado la decisión de efectuar el traslado, Bergoglio muy probablemente hubiera muerto en el camino. Además, había dejado en claro a Strappetti que él deseaba morir en casa y que no quería ‘ningún ensañamiento terapéutico’.

“Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado; la hospitalización habría sido inútil. Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación. Le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus. El Papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli”, remarcó.

Por último, Alfieri se refirió a la causa puntual que ocasionó el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Sobre esto, manifestó que sufrió un infarto realmente fulminante que quizás afectó su cerebro.

"Fue uno de esos infartos que te llevan en una hora; quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro. Quizá hubo una hemorragia. Son sucesos que le pueden ocurrir a cualquiera, pero los ancianos corren más riesgo, sobre todo si se mueven poco”, sentenció.