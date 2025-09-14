España fue epicentro de una escena macabra, casi salida de una película de terror. Esto se debe a que una mujer fue detenida luego de que descubrieran que habría guardado los restos de su bebe de 27 semanas en el freezer de su vivienda.

La denuncia del hecho fue radicada por la madre de hoy detenida, quien alertó del parto a Servicios Sociales. A ella le estaban haciendo seguimiento por sus problemas de consumo de drogas y por ser victima de violencia, por lo que notaron ciertas irregularidades en su embarazo y ante ello avisaron a la Guardia Civil.

En el momento en que llegaron, la mujer aseguró que tuvo un aborto pero que había guardado el cadáver en el freezer. Fue allí donde los oficiales encontraron el feto. Tras ello comenzaron a recopilar las pruebas para determinar como fue el parto y las condiciones del hallazgo.

Cabe mencionar que la detenida tiene cuatro hijos más, y ahora quedó bajo investigación, al igual que su actual pareja.