Hallaron más de 60 cadáveres en Brasil tras el megaoperativo letal, que ya suma 132 víctimas

En la madrugada de este miércoles, vecinos del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron más de 60 cuerpos hasta la plaza São Lucas, en un intento desesperado por visibilizar la magnitud de lo ocurrido. Horas más tarde, la Defensa Civil confirmó la cifra oficial de 132 muertos, resultado de la operación policial más sangrienta registrada en el estado.

Los cadáveres fueron encontrados en una zona boscosa ubicada entre los complejos del Alemão y de la Penha. Según testigos y abogados que estuvieron presentes, la mayoría presentaba signos de violencia extrema.

La abogada Flávia Fróes, que presenció la remoción de los cuerpos, denunció: “Varios de ellos tenían marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”. Y añadió: “Estamos ante la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.

Las imágenes del lugar resultaron desgarradoras. Vecinos, personas en situación de calle e incluso niños colaboraron en el traslado de los cuerpos. “Uno de los cadáveres estaba decapitado; la cabeza fue llevada en una bolsa”, relató un testigo al medio Folha de São Paulo. Otro observador recordó que, entre la confusión, alguien gritó: “Es uno de cabello rojo”, mientras los familiares intentaban identificar a sus seres queridos.

Entre sollozos, una mujer clamaba: “¡Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?!”. Era la madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, a quien hallaron con las muñecas atadas. “Mi hijo”, repitió entre lágrimas, al reconocerlo entre los cuerpos alineados en la plaza.

El activista Raull Santiago explicó que la exposición pública de los cadáveres fue decisión de los familiares. “Querían mostrar en qué condiciones los encontraron. Es una escena que entra en la historia del terror de Brasil”, expresó.

Frente a la magnitud del hecho, organizaciones de derechos humanos y abogados solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que peritos internacionales participen en la investigación.

Horas después de la operación, Río de Janeiro parecía una ciudad fantasma. “Parece Covid. Muy extraño”, comentó una vecina mientras paseaba a su perro por la Praça Varnhagen, en Tijuca. El comentario reflejaba la sensación general: calles vacías, locales cerrados y una tensión que atravesaba toda la ciudad.

Bares y restaurantes que suelen llenarse de música y samba permanecieron cerrados. En el Boulevard 28 de Setembro, en Vila Isabel, solo dos barrenderos y un pequeño bar rompían el silencio. En zonas como Grajaú, Maracanã y la Avenida Rei Pelé, la falta de movimiento era total.

Incluso la autopista Grajaú-Jacarepaguá —clave para conectar la zona norte con la suroeste— fue cerrada durante horas. “Nunca la había visto vacía así”, dijo un automovilista a O Globo.