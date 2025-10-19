El misterio en torno a la desaparición de Alejandro Matías Fracaroli, investigador cordobés del Conicet, llegó a un trágico final este domingo. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la ciudad alemana de Karlsruhe-Rintheim, tras varios días de intensa búsqueda encabezada por autoridades locales, familiares y colegas.

El científico, de 44 años, había sido visto por última vez el miércoles. Desde entonces, su paradero era desconocido hasta que, cerca de las 12.15 (hora local), personal policial halló su cuerpo en un arroyo dentro de un área forestal.

Según informó la Policía de Karlsruhe, la investigación preliminar apunta a que Fracaroli habría sufrido un accidente. Los peritos creen que cayó al curso de agua por causas que aún se desconocen y murió ahogado. “No hay indicios de la participación de terceros”, confirmaron las autoridades, descartando la posibilidad de un hecho criminal.

¿Quién era?

Fracaroli era investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y se encontraba en Alemania por motivos laborales vinculados a su especialidad en química. Formaba parte del Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC) y del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde se desempeñaba como docente.

Su desaparición había sido reportada oficialmente por la policía alemana el jueves, generando gran preocupación en la comunidad científica y entre sus allegados en Argentina.

Las autoridades alemanas continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y se espera que en las próximas horas se realice la autopsia que determinará la causa exacta de la muerte. El consulado argentino en Frankfurt interviene en el caso y brinda asistencia a la familia del investigador.