Horror en Río de Janeiro: un megaoperativo dejó 64 muertos

Río de Janeiro vivió un martes de extrema tensión marcado por un megaoperativo lanzado contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, situados en la Zona Norte de la ciudad. El saldo de la acción fue trágico: al menos 64 personas murieron, incluyendo 4 policías, y 81 individuos fueron arrestados, según cifras oficiales confirmadas por el Palacio Guanabara, sede del gobierno carioca.

Reacción de los criminales

Cerca de 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro fueron movilizados para ejecutar un centenar de órdenes de arresto. La intervención comenzó en la madrugada, y los equipos policiales fueron recibidos con disparos por los narcotraficantes, quienes también encendieron barricadas para obstaculizar el avance.

En un acto de represalia, la Policía Civil reportó que los criminales utilizaron drones para lanzar explosivos. Por otro lado, la escena de delincuentes huyendo en fila por la zona alta de la comunidad recordó a la masacre ocurrida durante la ocupación de Alemão en 2010, según reportes de Globo.com.

Entre los detenidos se destacan figuras importantes dentro de la estructura del Comando Vermelho:

Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, identificado como uno de los líderes del CV en la región.

Nicolas Fernandes Soares, señalado como operador financiero de Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso, uno de los principales cabecillas del grupo.

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, subrayó que la operación fue planificada con anticipación y se ejecutó sin el apoyo del gobierno federal.

Una ciudad paralizada

A primeras horas de la tarde, la respuesta del narcotráfico se extendió a otras áreas de la ciudad. Delincuentes organizaron múltiples represalias, instalando barricadas con vehículos y escombros en vías principales como Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier, entre otros puntos.

A raíz de los bloqueos generalizados, el Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR) elevó el nivel operacional de la ciudad al Nivel 2 (en una escala de 5). La Policía Militar respondió suspendiendo sus actividades administrativas para desplegar a la totalidad de su personal en las calles.

El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una "respuesta del Estado" a lo que denominó “narcoterrorismo”. Según la agencia Xinhua, el objetivo de la acción es frenar la expansión territorial de esta organización criminal, que ha mostrado una presencia creciente en diversos barrios capitalinos y municipios aledaños.

Castro hizo un llamado a la integración: "Esta situación excede nuestras competencias, ya debería existir una integración con las fuerzas federales", afirmó. También relató los métodos usados por los delincuentes, como las barricadas y el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas de seguridad y la población en Complexo da Penha.

El secretario de Seguridad, Víctor Santos, remarcó que los complejos Alemão y Penha suman unos 9 millones de metros cuadrados de ocupación irregular, y sostuvo que su control es “imposible” únicamente con las fuerzas de seguridad estatales.

La operación, que movilizó helicópteros, drones, vehículos blindados y unidades especializadas de la Coordinadora de Recursos Especiales, la Policía Militar y el Comando de Operaciones Especiales, continuará hasta que se cumplan todas las órdenes judiciales y se restablezca el control territorial, según informó el Gobierno de Río de Janeiro.

Vecinos de las comunidades reportaron intensos tiroteos desde la madrugada y dificultades para salir de sus casas. Al menos cinco centros de salud en Penha y Alemão suspendieron sus actividades por motivos de seguridad.