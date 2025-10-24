El jueves, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó haber sido víctima de un intento de envenenamiento. Según su relato, durante un acto público le fueron entregados una mermelada y varios chocolates que, al ser analizados, presentaban tres químicos cuya concentración hacía muy poco creíble que se tratara de un accidente.

El equipo de seguridad presidencial presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador, acompañada de los resultados de los análisis de laboratorio, señaló el mandatario.

Este episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión en el país. A principios de octubre, el gobierno ya había denunciado que el vehículo presidencial habría recibido impactos de bala durante una manifestación indígena (aunque sin aportar pruebas concretas).

La medida de eliminar un subsidio al diésel ha provocado fuertes protestas sociales en varias regiones, despertando un clima de conflictividad que según analistas locales, el presidente parece estar utilizando para reforzar una imagen de liderazgo. Esa estrategia tomaría especial sentido de cara a la consulta popular convocada para el 16 de noviembre, en la que Noboa aspira a habilitar una Asamblea Constituyente.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”, reflexionó Noboa en una entrevista al hacer alusión al episodio.

Por ahora, se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones para determinar tanto la identidad de los autores como los motivos del intento de envenenamiento, así como la verificación de los químicos encontrados en los regalos.