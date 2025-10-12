Israel anunció que el proceso de liberación de los rehenes retenidos por Hamás podría iniciarse durante la madrugada del lunes y aseguró que ya se encuentra listo para recibirlos sin demoras. El gobierno israelí notificó a las familias que espera que los cautivos sean entregados entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana local, aunque admitió que el horario podría variar.

Según declaraciones oficiales, la Cruz Roja será la encargada de entregar los rehenes a las fuerzas del Ejército de Israel en Gaza, y el Estado ya habilitó múltiples hospitales para atenderlos en caso de que requieran atención médica urgente. En paralelo, las autoridades iniciaron medidas para trasladar prisioneros palestinos a cárceles específicas como parte del acuerdo alcanzado.

Entre los liberados se encuentran 20 personas con vida, que incluyen tres ciudadanos argentinos, mientras que otros 28 serían los restos mortales de cautivos fallecidos. Israel ya completó los procedimientos para recibir e identificar cuerpos, y se prevé que los funerales comiencen tras el análisis forense correspondiente.

El pacto para el intercambio fue acordado durante negociaciones en Sharm el-Sheij con mediación de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que su gobierno trabajó durante las últimas horas para garantizar que el operativo se desarrolle de forma segura y sin incurrir en demoras.