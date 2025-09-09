Un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet en Doha, Qatar, ha tenido como objetivo a altos líderes de Hamas. La operación, confirmada por fuentes oficiales, se centró en aquellos responsables de la masacre del 7 de octubre y de la conducción de la guerra contra Israel.

Utilizando armamento de precisión y datos de inteligencia avanzada, Israel afirmó que la ofensiva buscó minimizar el riesgo de víctimas civiles, destacando el uso de tecnología avanzada para evitar daños colaterales.

Entre los principales blancos del ataque estaban Khalil al-Hayya, líder de Hamas en Gaza, Zaher Jabarin (responsable de operaciones en Cisjordania), Muhammad Darwish (presidente del Consejo de la Shura) y Khaled Mashaal, líder del grupo en el exterior.

El gobierno israelí reafirmó su compromiso de continuar con operaciones similares para desarticular a Hamas y poner fin al conflicto.