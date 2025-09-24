En el inicio de su discurso, el presidente argentino exigió la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permanece retenido en Venezuela. Según expresó, la defensa de los derechos individuales debía ser el centro de la política exterior de la Argentina.

Milei cuestionó la evolución del organismo internacional: “El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz y cooperación entre estados nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”, dijo. No obstante, aclaró: “Creemos en el fin original de este organismo y en la necesidad del diálogo internacional, pero debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles”.

El mandatario dedicó parte de su intervención a cuestiones económicas. “Encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana es la clave para garantizar un incremento sostenido del bienestar, algo que los economistas llamamos crecimiento económico”, explicó. También diferenció entre beneficios inmediatos y desarrollo a largo plazo: “Si incineran su legado, tendrán grandes beneficios presentes, pero sufrirán costos futuros aún mayores”.

Milei cuestionó con dureza a los gobiernos que expanden el Estado y el gasto público. “El Estado no crea riqueza, la roba y la destruye. En ese esquema, el político gana poder por vía doble: se legitima democráticamente y obtiene más recursos para gastar”, señaló. En esa línea, lanzó una metáfora: “Si un hombre grande es aquel que siembra árboles cuyas sombras sabe que nunca disfrutará, aquel que tala los árboles que otros sembraron para así construir su silla de poder, es un hombre miserable, despreciable”.

El presidente argentino advirtió que el populismo y la expansión del Estado eran tendencias que afectaban a gran parte del mundo occidental. “Las medidas de expansión fiscal, la expansión monetaria y la expansión del poder estatal por sobre los individuos conforman un patrón que se está repitiendo en todos los países”, dijo. También cuestionó la política migratoria indiscriminada y la “hipertrofia administrativa” de los organismos internacionales, a los que acusó de alejarse de su espíritu fundacional.