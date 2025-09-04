La historia del chófer que secuestró, violó y encadenó durante 10 años a 3 jóvenes

Un caso que sigue dando vuelta al mundo por su resolución y atrocidad es el de Ariel Castro, el hombre que murió en el 2014 en la prisión de máxima seguridad de Orient, en Ohio. Su cuerpo fue hallado por un guardiacarcel. él estaba ahorcado en la celda. Si bien el personal médico del lugar había hecho todo lo posible por reanimarlo aplicando técnicas de reanimación cardiopulmonar, no hubo éxito. Su muerte no era algo anunciado. Esto se debe a que en el 2013 “El secuestrador de Cleveland”, el nombre con que lo bautizó la prensa, había hecho todo lo posible por evitar la pena capital durante el juicio que debió enfrentar cuatro cargos de secuestro y tres de violación, perpetrados en su vivienda, conocida como “la Casa de los horrores”.

La vida criminal de Castro culminó en mayo del 2013 cuando una mujer llamó 911 de la Policía de Cleveland y dijo con voz entrecortada: “¡Ayúdenme! Soy Amanda Berry, me han secuestrado, he estado perdida por diez años, estoy aquí y estoy libre ahora". Tras ello comenzó un nuevo capitulo.

La policia tardo en llegar 5 minutos al lugar. Pero en el camino no podían dejar de pensar que la llamada habia sido generada por una joven que llevarba desaparecida hacía 10 años. Ella se había esfumado sin que quedaran rastros el 21 de abril de 2003, un día antes de cumplir 17 años. El rostro de la mujer con la que se encontraron conservaba los rasgos de la fotografía con la que se la había buscado incansablemente durante años. Sin embargo habia marcas de sufrimiento. Con ella estaba una nena pequeña. “Es mi hija”, les dijo a los policías, y después les dio otra información increíble: “En la casa hay dos mujeres encadenadas”.

¿Cómo escapó?

Menos de media hora antes de su liberación, Amanda Berry había aprovechado un descuido crucial: Ariel Castro, su secuestrador, olvidó por primera vez encadenarla. Fue entonces cuando intentó forzar la salida por la puerta principal de la casa ubicada en 2207 de la avenida Seymour, en el barrio residencial de Tremont, Cleveland, donde llevaba una década cautiva.

La puerta estaba asegurada desde afuera con un candado grueso. Berry notó, sin embargo, una rendija entre la base de la puerta y el piso por donde podía sacar la mano. Así lo hizo: agitó con fuerza mientras gritaba pidiendo auxilio.

El primero en escucharla fue Ángel Cordero, un vecino que no entendió de inmediato lo que decía porque no hablaba inglés. Minutos más tarde llegó Charles Ramsey, quien sí comprendió el desesperado mensaje: “¡Ayúdenme, estoy secuestrada con mi hija!”.

Entre ambos intentaron abrir la puerta, pero el candado resistía. Finalmente, lograron hacer un agujero en la parte inferior y por allí escaparon primero una niña de unos seis años y luego una mujer. Los rescatistas improvisados las llevaron a la casa de Ramsey, a media cuadra de distancia, desde donde Berry llamó al 911.

Poco después, un segundo patrullero arribó al lugar. Los agentes consiguieron abrir la puerta de la vivienda y en el sótano hallaron a otras dos mujeres encadenadas: Michelle Knight y Georgina “Gina” Lynn DeJesus. Michelle llevaba casi once años desaparecida; Gina, más de nueve. Esa misma tarde, la Policía de Cleveland inició un operativo para capturar al propietario de la vivienda, Ariel Castro, un chofer de transporte escolar de 53 años. Lo arrestaron pocas horas después.

La primera víctima

La historia de Michelle Knight, la primera de las víctimas, estaba marcada por la vulnerabilidad. Tenía 21 años cuando desapareció, el 23 de agosto de 2002, cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorain, en Cleveland. Ese mismo día debía presentarse ante un tribunal que decidiría sobre la custodia de su hijo.

Su familia, lejos de iniciar una búsqueda intensa, supuso que Michelle se había ido por voluntad propia, temiendo la pérdida de su hijo. Nunca denunciaron oficialmente su ausencia y su nombre no llegó a figurar en el listado de personas desaparecidas de la Policía de Ohio.

El entorno familiar también arrastraba conflictos. Según los testimonios posteriores, sus padres nunca aceptaron que Michelle había sido víctima de abusos en la adolescencia —primero por parte de un compañero de clase y luego de un familiar cercano—, lo que acrecentó el distanciamiento.

La indiferencia llegó a tal punto que, meses después de la desaparición, Bárbara, su madre, creyó reconocerla en un centro comercial, acompañada por un hombre mayor. Llamó su nombre, pero la joven ni siquiera volteó. Convencida de que, si realmente era su hija, no quería tener contacto, desistió de seguirla.

Nunca pensó que Michelle podía ser víctima de un secuestro. En realidad, la mañana del 23 de agosto de 2002, la joven estaba dispuesta a presentarse en los tribunales para pelear por la custodia de su hijo y hacia allá caminaba cuando se cruzó en la calle con Ariel Castro. Según declaró cuando la rescataron, empezaron a conversar y el hombre le ofreció un cachorro de perro que tenía en su casa para que le regalara al niño. La casa quedaba cerca y a Michelle le sobraba tiempo para llegar a horario al tribunal, de modo que aceptó acompañarlo. Apenas entró, Castro la redujo, la ató y la encerró en el sótano de la casa. Así comenzó su calvario de casi once años.

La ingenuidad de Amanda

Menos de un año después fue el turno de Amanda Marie Berry. La última vez que alguien la vio fue a las 7.30 de la tarde del 21 de abril de 2003, cuando salió de su trabajo en un Burger King de la calle Oeste 110 y avenida Lorain, a seis cuadras del lugar donde –se sabría mucho después– Ariel Castro había engañado a Michelle Knight para atraerla a su casa. Esa noche, los padres creyeron que la chica, que al día siguiente cumplía 17 años, había decidido celebrar con sus amigos y no se preocuparon, pero cuando no apareció la mañana siguiente hicieron la denuncia de desaparición.

No podía haberse ido de manera voluntaria porque había dejado toda su ropa y el dinero que tenía ahorrado en la casa. Además, recién entonces su hermana les contó que Amanda la había llamado desde su teléfono para visarle que pasaría a cambiarse antes de celebrar y que alguien se había ofrecido a llevarla.

Cuarenta y ocho horas después de que sus padres denunciaran la desaparición, la la policía de Cleveland y el FBI comenzaron a buscarla. Se hicieron afiches con su rostro y una descripción, en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Nadie la volvió a ver. La última pista que tuvo el FBI fue un llamado desde el teléfono móvil de la chica a su madre, Louwanna Miller, en la que una voz de hombre le dijo que se había casado con Amanda y que en pocos días irían a visitar a la familia.

Para entonces, Amanda Berry llevaba días encadenada en el sótano de la casa de Castro haciéndole involuntaria compañía a Michelle Knight, que ya llevaba ocho meses secuestrada. Louwanna Miller no pudo soportar la pérdida de su hija. La buscó sin descansar un día hasta que murió en 2006. Nunca creyó la historia del casamiento que Ariel Castro le había contado por teléfono para que no siguieran buscándola.

El caso de Amanda



Menos de un año después de la desaparición de Michelle Knight, Ariel Castro volvió a actuar. Su nueva víctima fue Amanda Marie Berry, una adolescente de 16 años que trabajaba en un Burger King de la calle Oeste 110 y la avenida Lorain, en Cleveland. La última vez que alguien la vio fue el 21 de abril de 2003, alrededor de las 19.30, cuando salió de su turno laboral. Al día siguiente cumpliría 17 años.

Esa noche, sus padres pensaron que Amanda había decidido celebrar con amigos y no se alarmaron. Sin embargo, cuando no regresó a la mañana siguiente, denunciaron su desaparición. Pronto descubrieron que no podía haberse marchado por voluntad propia: había dejado toda su ropa y los ahorros en su habitación. Fue entonces cuando su hermana contó un detalle clave: Amanda la había llamado antes de salir del trabajo para avisar que pasaría por casa a cambiarse porque alguien se había ofrecido a llevarla.

Cuarenta y ocho horas más tarde, la Policía de Cleveland y el FBI comenzaron la búsqueda. Difundieron afiches con su rostro y una descripción física que incluía sus perforaciones en orejas y cejas, además de una cicatriz en el abdomen. Pero la joven nunca apareció.

La única pista que tuvo la familia fue una perturbadora llamada telefónica. Desde el celular de Amanda, un hombre se comunicó con su madre, Louwanna Miller, y le aseguró que se había casado con la chica y que pronto irían a visitarla. Esa pista se desvaneció sin resultados.

En realidad, Amanda llevaba ya varios días encadenada en el sótano de la casa de Castro, compartiendo cautiverio con Michelle Knight, que acumulaba ocho meses secuestrada.

La angustia terminó por quebrar a su madre. Louwanna Miller dedicó los siguientes años a buscar incansablemente a su hija, sin aceptar la versión del supuesto matrimonio que Castro había inventado para despistar. Murió en 2006, sin saber que Amanda seguía viva, a pocas cuadras de su hogar.

El caso de Gina

Ariel Castro esperó casi un año antes de volver a atacar. Su tercera víctima fue Gina DeJesus, una adolescente de apenas 14 años. El 2 de abril de 2004, a las 3 de la tarde, sus padres escucharon su voz por última vez: la chica llamó desde un teléfono público cercano a la escuela para pedir permiso de invitar a una compañera a dormir a su casa. La madre le dijo que no. Tras despedirse, Gina emprendió el camino hacia su hogar, pero nunca llegó.

Después se supo que en el trayecto se cruzó con Castro, a quien conocía bien porque era el padre de su amiga Arlene, compañera de colegio. Él le aseguró que la niña estaba en su casa y la invitó a merendar. Gina aceptó sin sospechar nada: era, al fin y al cabo, el papá de una amiga. Media hora más tarde, estaba encadenada en el sótano junto a Amanda y Michelle.

La desaparición no fue tratada con la urgencia que ameritaba. La policía tardó un día en emitir la alerta y recién una semana después el FBI la incluyó en su lista de personas desaparecidas, difundiendo su foto y una descripción en la que se detallaba un lunar de nacimiento en la pierna derecha. Paralelamente, difundieron el retrato de un sospechoso: un hombre hispano de entre 25 y 35 años, 1.80 de altura, ojos verdes, barba y delgado, que conducía un vehículo azul claro o blanco. La descripción se parecía a la de Ariel Castro, pero nadie reparó en él.

Desilusionados con el accionar policial, los padres de Gina organizaron búsquedas privadas, rezaron vigilias junto a vecinos y ofrecieron 25.000 dólares de recompensa. Entre los que se acercaban a dar apoyo estaba el propio Castro.

Durante dos años no hubo rastros. En 2006, dos hombres fueron detenidos como sospechosos, pero resultaron inocentes. Un año más tarde, un informante aseguró que el cuerpo de Gina estaba enterrado bajo el piso de un garaje: excavaron todo el concreto, sin éxito. El caso se presentó en tres oportunidades en el programa America’s Most Wanted, que lo vinculó con la desaparición de Amanda Berry, ocurrida a pocas cuadras de distancia.

El infierno

En la casa de la calle Seymour, Amanda, Gina y Michelle sobrevivían encadenadas a la pared del sótano. Ariel Castro les daba un plato de comida cada 24 horas y solo les permitía bañarse con agua fría dos veces por semana. De tanto en tanto liberaba a alguna de ellas para llevarla a su dormitorio, donde la golpeaba y violaba. Si intentaban resistirse, la violencia se multiplicaba. En otras ocasiones abusaba de una de las chicas en el mismo sótano, frente a las otras dos, que no podían hacer más que mirar con desesperación.

El lugar era un calvario. Para hacer sus necesidades contaban con inodoros de plástico que apenas alcanzaban estirando las cadenas. Castro los vaciaba muy de vez en cuando, y el hedor era insoportable.

En 2006 Amanda Berry quedó embarazada. Al año siguiente dio a luz en el sótano, dentro de una pileta de plástico. La niña creció encerrada con ellas: entre juegos inventados y lecciones improvisadas de lectura y escritura, sus compañeras intentaron darle algo parecido a una infancia. En al menos dos ocasiones, Castro la llevó a pasear al parque; la pequeña lo llamaba “abuelo”. Ese mismo año, Michelle Knight también quedó embarazada, pero Castro la obligó a abortar a golpes y con hambre.

Durante una década, las tres jóvenes —convertidas en mujeres— vivieron sometidas a los abusos del “secuestrador de Cleveland”.

El juicio

Castro fue arrestado horas después de la fuga. Dos días más tarde lo acusaron de secuestro y violación. Durante el juicio, frente al juez Michael Russo, intentó presentarse como un hombre enfermo y no como un monstruo. Alegó que las relaciones habían sido “consensuadas” y hasta afirmó que había tratado de “hacer felices” a sus víctimas. Sus palabras se derrumbaron cuando Michelle, Amanda y Gina declararon y expusieron los horrores vividos.

La propia familia de Castro se mostró devastada. Su madre pidió perdón públicamente a las jóvenes, mientras que Arlene, la hija del secuestrador y amiga de Gina, lloró en televisión al disculparse con ella y confesar que se sentía “desilusionada, avergonzada y destruida”.

El 26 de julio de 2013, para evitar la pena de muerte, Castro aceptó declararse culpable. Su abogado anunció ante el tribunal que “asumía toda la responsabilidad por su conducta”. El 1 de agosto, el juez Russo lo condenó a cadena perpetua más mil años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional.